Colômbia vence Peru no Pré-Olímpico O atacante Sergio Herrera foi o destaque da vitória da Colômbia sobre o Peru, por 3 a 1, neste sábado à noite, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B do Pré-Olímpico de futebol. O jogador colombiano marcou os três gols de sua seleção, que começou perdendo a partida por 1 a 0. O placar foi aberto pelo peruano Guerrero, aos 34 do primeiro tempo. Herrera empatou nos descontos do primeiro tempo, aos 46 minutos, em cobrança de pênalti. Na segunda etapa, veio a virada, com gols de Herrera aos 13 e aos 42 minutos.