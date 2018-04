Colômbia vence Venezuela em Bogotá pelas Eliminatórias

A seleção colombiana venceu a Venezuela por 1 a 0, neste sábado, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Jogando em Bogotá, os donos da casa fizeram o gol da partida aos 36 minutos do segundo tempo, com Bustos, lateral do Grêmio. Com o resultado, a seleção da casa foi a 5 pontos nas Eliminatórias. Já a Venezuela amargou sua segunda derrota, e segue com 3 pontos ganhos. Colômbia 1 Agustín Julio; Bustos, Mosquera, Moreno e Vélez ; Sánchez (Grisales), Amaya , Ramírez (Torres) e Castrillón; Rentería e Falcao García (Moreno) Técnico: Jorge Luis Pinto Venezuela 0 Morales; Vallenilla , Rey, Vielma e Rouga ; Maldonado (Guerra ), Vitali, Páez (González) e Arango; Rojas, Fedor (Cichero) Técnico: Richard Páez Gols: Bustos, aos 36 minutos do segundo tempo Árbitro: Rubén Selman (CHI) Renda: Não informado Público: Não informado Estádio: El Campín A partida, disputada no Estádio El Campín, teve dois times em condições opostas. Os colombianos, jogando em casa, pressionaram pela vitória. Já a Venezuela se limitou a defender e tentar explorar os contra-ataques. O jogo seguiu arrastado e truncado, e o empate sem gols parecia ser o resultado mais provável. Porém Bustos, de falta, bateu com força e venceu o goleiro Morales, decretando a vitória colombiana. Arango ainda teve a oportunidade para empatar, mas desperdiçou.