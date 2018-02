Colômbia vira sobre a Venezuela e se classifica no sub-20 A Colômbia bateu a Venezuela por 2 a 1, nesta quarta-feira, pelo Grupo B do Sul-Americano sub-20 - que está sendo disputado no Paraguai - e classificou-se em para o hexagonal final da competição. Piedrahita abriu o placar para os venezuelanos aos 27 minutos do primeiro tempo, de pênalti. A virada veio na etapa final, com Cárdenas, aos sete, e Palomino, aos 17. Com o resultado, a Colômbia chegou aos nove pontos, três a mais que o Uruguai, que enfrenta ainda nesta terça a Argentina, dona de quatro pontos. Um empate nesse jogo classifica os dois para a próxima fase. Os quatro melhores do hexagonal decisivo do Sul-Americano, que já conta com Brasil, Paraguai e Chile, pelo Grupo A, irão ao Mundial da categoria, ainda neste ano, no Canadá. Campeão e vice garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. *Atualizado à 1h