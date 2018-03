Colombiano Molina admite revanche na sua volta ao México

O meia colombiano Molina, do Santos, reconheceu nesta segunda-feira, 12, "não ter boas recordações" de sua passagem pelo futebol mexicano e deixou transparecer que irá aproveitar a volta ao país para tratar de uma revanche. O peixe enfrenta o América do México, pelas quartas-de-final da Libertadores, nesta quinta-feira, 15. "Não tive uma continuidade de jogos com os Monarcas de Morelia e a gente sempre pensa em revanche", disse o jogador. Molina jogou os torneios Aperturas de 2003 e Clausura de 2004 pelo Morelia, rendeu pouco, teve poucas oportunidades e anotou apenas um gol. Considerado um meia com bom toque de bola e capacidade para criar jogadas e também chegar ao gol adversário, Molina tem sido uma das peças-chave no esquema tático do técnico Emerson Leão, para a disputa da Copa Libertadores. No torneio, o colombiano já balançou as redes seis vezes, duas a menos que o artilheiro da competição, o boliviano Marcelo Moreno, do Cruzeiro. Ao se referir ao encontro de quinta-feira, entre América e Santos, no estádio Azteca, Molina demonstrou respeito pelo time mexicano e disse que seu time deve se cuidar, já Que enfrentará um rival muito inspirado. O América vem de uma goleado por 3 a 0, em cima do Flamengo, em pleno Maracanã. A vitória classificou os mexicanos para as quartas da Libertadores. "Será um jogo muito difícil e esperamos começar com a vantagem já no primeiro jogo, para decidir a classificação em nossa casa", afirmou o meia que treina com o time na cidade do México, local do jogo. Quem se classificar do duelo garante vaga nas semifinais da competição e enfrentará o vencedor de San Lorenzo, da Argentina, e LDU do Equador. Na outra chave, o mexicano Atlas enfrentará o atual campeão Boca Juniors. O vencedor desse confronto enfrentará o vencedor do duelo brasileiro entre Fluminense e São Paulo.