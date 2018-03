Colombiano não é regularizado e desfalca o Santos no clássico

Ainda não será no clássico contra o São Paulo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, que o técnico Dorival Júnior vai contar com o reforço do atacante colombiano Vladimir Hernández. Contratado junto ao Junior Barranquilla, ele ainda não foi regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, por isso, segue indisponível para o treinador.

Hernández só atuou no amistoso contra o Kenitra, do Marrocos, na pré-temporada, quando fez um golaço de bicicleta. Como os documentos vindos da Colômbia ainda estão incompletos, ele ainda não foi nem inscrito no Campeonato Paulista.

O desfalque do colombiano no clássico pesa para o Santos porque o técnico Dorival Junior ainda não sabe se pode contar com Lucas Lima. Por desgaste muscular, o meia não participou do treino desta terça-feira, na véspera do clássico. Mesmo assim, porém, aparece entre os 22 relacionados por Dorival.

A lista é a mesma do duelo de domingo passado contra o Red Bull, sem o volante Renato, que sofreu lesão muscular na panturrilha direita, e o goleiro Vanderlei, que fraturou dois dedos da mão esquerda e foi operado no sábado. Todos os demais 22 jogadores inscritos no Paulistão foram relacionados.

De qualquer forma, seguem de fora David Braz (estiramento na panturrilha) e Ricardo Oliveira (começou a pré-temporada depois, porque estava com caxumba), além de Gustavo Henrique, que operou o joelho.

A tendência é que o Santos jogue com: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Thiago Maia, Leandro Donizete e Lucas Lima (Bruno Henrique, Rafael Longuine ou Léo Cittadini); Vitor Bueno, Copete e Rodrigão. Reforços, o zagueiro Cleber Reis, o lateral-direito Matheus Ribeiro e o atacante Kayke ficam no banco.

CONFIRA OS RELACIONADOS PELO SANTOS PARA O CLÁSSICO:

GOLEIROS - João Paulo e Vladimir;

ZAGUEIROS - Cleber Reis e Lucas Veríssimo;

LATERAIS - Caju, Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca;

MEIO-CAMPISTAS - Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri;

ATACANTES - Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Rodrigão e Thiago Ribeiro.