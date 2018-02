Colombiano Rentería chega a Portugal para jogar pelo Porto O atacante colombiano Rentería, que jogou pelo Internacional na última temporada, chegou neste domingo a Portugal para defender o Porto, líder isolado do Campeonato Português. O valor da operação foi de 2,7 milhões de euros (cerca de R$ 7 milhões), pelos quais o Porto comprou 60% do passe do jogador, enquanto os 40% restantes permanecem nas mãos de um grupo de investidores brasileiros, informou a imprensa portuguesa. Rentería é o segundo reforço adquirido pelo Porto no mercado de inverno, depois da contratação do lateral-esquerdo argentino Lucas Mareque. Em plena pré-temporada do Internacional, o jogador, de 21 anos, foi chamado por seu agente para viajar para Portugal e incorporar-se à equipe azul e branca. O atacante colombiano é cobiçado pelo clube português desde o ano passado, quando diretores do Porto entraram em contato com o representante do jogador, mas sua contratação não aconteceu pelo alto custo da negociação. Rentería, nascido na localidade de Quibdó, ganhou reconhecimento internacional após sua participação na Copa Libertadores de 2006 e foi uma das revelações do último Mundial Sub-20. O atacante colombiano defendeu em seu país os Patriotas de Boyacá, o Santa Fé e o Chico, antes de ser contratado pelo Internacional.