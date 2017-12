Colombiano Usuriaga é assassinado O atacante colombiano Albeiro ?Palomo? Usuriaga, que defendeu o Santos em 1996, foi assassinado na noite desta quarta-feira em sua casa, na região sul de Cali. De acordo com Mario Gutiérrez, comandante da Polícia de Cali, o ex-jogador, de 37 anos, foi baleado por um pistoleiro quando jogava cartas com amigos. Ainda não há pistas dos motivos e dos autores do crime. "Pistoleiros chegaram à sua casa enquanto ele jogava cartas com amigos", disse Gutiérrez. "Usuriaga foi assassinado com vários tiros." O ex-jogador teve participação importante na conquista da Libertadores de 1989 pelo Nacional de Medellín e na classificação da seleção colombiana para a Copa de 90. Ele, no entanto, acabou sendo excluído do time da Colômbia antes do Mundial por supostos atos de indisciplina. Usuriaga, que defendeu, entre outros, o Independiente, da Argentina, era personagem polêmico e teve sério envolvimento com drogas.