Colombianos encontram camisa de Alan Ruschel em destroços do avião

O jornalista Rafael Henzel, um dos sobreviventes do desastre aéreo com o voo da Chapecoense, revelou no Twitter um achado de um grupo de colombianos no local da queda do avião, em Medellín, em novembro do ano passado. A camisa que seria utilizada na final da Sul-Americana pelo lateral Alan Ruschel, outro sobrevivente, foi encontrada e será entregue ao dono.

A camisa branca e com o número 89 chegará ao jogador durante a realização da final da Recopa Sul-Americana, entre o time catarinense e o Atlético Nacional. Ruschel se recupera do acidente em casa, no interior do Rio Grande do Sul, e tem a expectativa de voltar a atuar no segundo semestre. Além dele e de Rafael Henzel, que viajava para transmitir a partida pela rádio Oeste Chapecó, sobreviveram o zagueiro neto e o goleiro reserva Follmann.