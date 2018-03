Colombianos querem a volta de Rincón Os colombianos querem o retorno do volante Freddy Rincón, atualmente no Santos, à seleção colombiana. Uma pesquisa divulgada hoje revela que 72% dos entrevistados defendem a volta do jogador, já que a seleção voltou a ser dirigida pelo técnico Francisco Maturana. A pesquisa foi divulgada pelo jornal El Espectador e pelo canal de televisão Caracol. Segundo a pesquisa, outros 23% disseram que não é o momento para convocá-lo para a partida contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa de 2002, marcada para 3 de junho. Rincón deixou de atuar pela seleção da Colômbia em função de divergências com a Federação Colombiana de Futebol. O técnico Luis Augusto García chegou a chamá-lo para alguns jogos, mas depois deixou de fazê-lo, alegando indisciplina do jogador.