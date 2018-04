Colombianos são liberados para estrear no Atlético-PR O técnico Antônio Lopes poderá finalmente contar com os colombianos Jorge Serna e Samuel Vanegas no Atlético Paranaense. Os jogadores foram inscritos no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta quinta-feira, e já estão liberados para entrar em campo.