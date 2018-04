Colón vence Universidad Católica pela Copa Libertadores

Na partida que abriu a Copa Libertadores de 2010, o Colón, da Argentina, jogou em casa e venceu a Universidad Católica, do Chile, por 3 a 2, nesta terça-feira, em partida de ida da primeira fase, resultado que deixa o confronto aberto para o jogo de volta.

O próximo confronto acontece no próximo dia 9, em Santiago do Chile. A Universidad precisa vencer por pelo menos dois gols, ou por 1 a 0 ou 2 a 1. Vitória dos chilenos por 3 a 2 leva a decisão para os pênaltis, e qualquer outro placar dá a vaga aos argentinos. Quem avançar, enfrenta o Flamengo, campeão brasileiro, além de Universidad de Chile e Caracas (Venezuela).

O time argentino começou pressionando, e saiu na frente logo aos cinco minutos, após desvio do atacante Nieto em bola chutada por Bertoglio. Aos 35, porém, os chilenos empataram. Toloza cruzou e Morales cabeceou para o fundo do gol, determinando o placar final do primeiro tempo.

Na etapa final, Esteban Fortes aproveitou rebote e colocou o Colón à frente novamente, aos 21 minutos. Logo depois, Bertoglio ampliou.

Apesar da festa da torcida do time da casa, os chilenos não desanimaram, e pressionaram bastante. Aos 36 minutos, Morales voltou a marcar, e descontou, fechando o placar do jogo.