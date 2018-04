Colônia leva multa pesada por atos violentos de torcedores

O Colônia recebeu uma pesada multa nesta quinta-feira e ainda terá que jogar suas próximas partidas com parte da arquibancada fechada por conta de distúrbios causados por sua torcida em partidas do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha.

Torcedores atrapalharam a disputa do jogo contra o Borussia Moenchengladbach, no dia 14 de fevereiro, em rodada do Alemão, ao lançarem fogos de artifício no gramado. Alguns invadiram o campo e entraram em confronto com policiais e seguranças do estádio do adversário.

Para aplicar a dura multa de 200 mil euros (cerca de R$ 660 mil), a organização levou em conta outra confusão causada pela torcida do Colônia, em partida da Copa da Alemanha, no fim de outubro, contra o Duisburg, ainda pela segunda fase.

Além de arcar com a multa, o time terá que fechar dois setores das arquibancadas do seu estádio para os confrontos com o Hoffenheim, o Bayer Leverkusen e o Schalke. A punição inclui ainda a redução da cota de ingressos em jogos fora de casa até o final da temporada europeia, em maio.