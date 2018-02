Colônia portuguesa aposta no título Os freqüentadores da Casa da Sueca, ponto de encontro de carteado no Canindé, vibraram muito com a vitória por 2 a 1 sobre a Holanda. E estão totalmente confiantes de que Portugal será o campeão, seja qual for o adversário da final. ?Quem vier, morre?, diz José Joaquim de Marais Neves, 72 anos, assim que o jogo acaba. A ?próxima vítima? será Grécia ou República Checa, que jogam nesta quinta-feira. Mas apesar da alegria pela classificação, os portugueses não perderam a chance de criticar os gols perdidos, que poderiam ter resultado numa goleada. ?Esses gols que o Pauleta perdeu, o Ronaldinho faria de bunda,? compara um dos senhores na faixa entre 50 e 80 anos. Referia-se, acima de tudo, ao gol perdido aos 35 do segundo tempo, cara a cara com o goleiro Van der Sar. Na padaria Real, no Sumaré, os portugueses sócios-proprietários Vítor e Ulisses Moreira encerraram o expediente mais cedo para ver o jogo em casa. ?Foram embora correndo para não perder um lance do jogo?, disse o sócio Reginaldo Accocella. Fim de jogo, ele fez um comentário que pode ser considerado unanimidade: ?O técnico (Luiz Felipe Scolari) é quem realmente funciona no time.? As tevês dos pontos de táxis, padarias e lanchonetes da cidade também reuniram admiradores de Felipão. No ponto da Rua Haddock Lobo com Alameda Santos, os motoristas estavam divididos entre o jogo e as corridas. ?O Felipão é dez. Torço muito por ele?, disse Antônio Carlos Ferraro, taxista de 52 anos. Em dia de jogo, a tevê de 14 polegadas fica sempre ligada. Para Sidney Antônio Rala, 51, Felipão já se tornou o rei de Portugal. ?É um excelente técnico, e está sendo mais valorizado lá que aqui.? Os estudantes Tiago Cruz dos Santos e Henrique Penzi concordaram com Sidney. ?O Felipão vai valorizar o trabalho dos técnicos aqui no Brasil. Sob o comando dele, Portugal tem tudo para ser campeão. Ele merece?, disseram. Noel Luz Pires, gerente da lanchonete Petite, na esquina da Avenida Paulista com a Alameda Casa Branca, tentava trabalhar. Ficou, porém, encarregado de informar os seguranças e funcionários que trabalhavam no prédio ao lado sobre o andamento do jogo, assim como executivos que paravam ali para tomar um café. ?Portugal está ganhando??, perguntava um ascensorista. ?Esse tal de Cristiano Ronaldo é o novo craque?, falava um funcionário do outro lado do balcão. Um grupo de aproximadamente 18 torcedores comemoravam a cabeçada certeira de Cristiano Ronaldo, quando o teto do porão que serve como ambiente principal do pub O?Malley?s, nos Jardins, ameaçou cair. Eram os mais de 80 aficionados da Holanda, batendo os pés com o gol perdido por Overmars.