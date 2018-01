Colônia surpreende o Stuttgart e vence fora na estreia do Alemão

O Colônia surpreendeu o Stuttgart, marcou dois gols em dois minutos no segundo tempo e venceu o rival por 3 a 1 neste domingo, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Alemão. O destaque da partida foi o atacante francês Anthony Modeste. Contratado pelos visitantes nesta temporada, o jogador marcou o primeiro gol e deu assistência para o terceiro.

Depois de evitar o rebaixamento na última rodada da temporada passada, o time da casa começou a partida melhor, perdeu boas chances de abrir o marcador e chegou a dar a impressão de que venceria a partida. No entanto, aos 30 minutos do segundo tempo, o goleiro Tyton derrubou Modeste na área. O próprio jogador foi para a cobrança e deixou os visitantes em vantagem.

O Stuttgart nem teve tempo para reagir. Dois minutos depois, Vogt deu boa assistência para Simon Zoller, que ampliou o placar para o Colônia. O time da casa foi ao ataque e conseguiu diminuir aos 34 minutos, quando Kostic foi derrubado na área. Pênalti, que Daniel Didavi cobrou com perfeição.

A reação parou por aí e a equipe visitante ainda confirmou a vitória com Yuya Osako. Em rápido contra-ataque, Modeste arrancou em velocidade e, na saída do goleiro, tocou para o japonês dar números finais ao confronto. Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o Stuttgart visitará o Hamburgo, sábado, às 13h30 (de Brasília). No mesmo dia, o Colônia receberá o Wolfsburg, às 10h30.