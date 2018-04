Colônia vence e acaba com invencibilidade do Bayern no Alemão

COLÔNIA - O Colônia conseguiu uma vitória expressiva na sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Alemão. Neste sábado, em partida válida pela 21ª rodada da competição, a equipe derrotou o Bayern de Munique, que estava invicto há cinco partidas, por 3 a 2, de virada.

Com o tropeço, o Bayern caiu para o quinto lugar na competição, com 36 pontos. Já o Colônia, apesar do triunfo, ocupa a 16.ª colocação, com 22 pontos.

Fora de casa, o Bayern abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols marcados por Mario Gomez, aos 22 minutos, e Hamit Altintop, aos 43 minutos. O Colônia, porém, reagiu na etapa final. Christian Clemens, aos dez, e Milivoje Novakovic, aos 17 e 29 minutos do segundo tempo deram a vitória ao Colônia.

Mais partidas. Já o Bayer Leverkusen perdeu a chance de se aproximar do líder Borussia Dortmund, que apenas empatou com o Schalke 04 na sexta-feira, ao perder para o Nuremberg por 1 a 0, fora de casa. Assim, segue com 39 pontos, na segunda colocação, 12 atrás do Dortmund. O gol da vitória do Nuremberg foi marcado por Christian Eigler, aos 15 minutos do segundo tempo.

O Mainz apenas empatou em casa com o Werder Bremen por 1 a 1, com gols de André Schürrle e Pizarro, mas está em terceiro lugar, com 37 pontos. O Hannover assumiu a quarta colocação, também com 37 pontos, ao derrotar o Wolfsburg por 1 a 0, com o gol da vitória sendo marcado por Sergio Pinto aos 5 minutos do primeiro tempo. Já o Hoffenheim bateu o Kaiserslautern por 3 a 2.

Veja também:

Campo alagado adia clássico de Hamburgo pelo Alemão