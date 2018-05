Colonia vence e deixa zona de rebaixamento do Alemão O Colonia venceu o Nuremberg por 3 a 0, neste domingo, jogando em casa, e deixou a zona do rebaixamento do Campeonato Alemão. O resultado fez a equipe pular da 16.ª posição para o 12.º posto, com 18 pontos. Já o Nuremberg segue na penúltima posição, com apenas 12.