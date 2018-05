Colônia vira sobre o Mönchengladbach nos acréscimos e assume 3º lugar no Alemão

Com um gol nos acréscimos da partida, o Colônia venceu neste sábado o clássico contra o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, de virada, fora de casa, e assumiu a terceira colocação no Campeonato Alemão.

Com o resultado, o time visitante foi a 21 pontos e agora está a seis de distância do líder RB Leipzig. Os anfitriões caíram para a 13ª colocação com 12 pontos, a cinco da zona de rebaixamento.

A vitória veio graças a uma reação do Colônia no segundo tempo. O Mönchengladbach saiu na frente com um gol de Lars Stindl aos 32 minutos da etapa inicial. O empate saiu 15, com Anthony Modeste. O triunfo veio nos acréscimos da partida com um gol de Marcel Risse.

E o Colônia só chegou ao terceiro lugar porque o Hertha Berlin ficou no empate sem gols com o Augsburg, fora de casa. Com o ponto somado, os visitantes também chegaram aos 21 pontos, mas na quarta colocação. O Augsburg ocupa o 12º lugar, com 12.

O Mainz derrotou o Freiburg por 4 a 2 em casa e subiu para a oitava colocação na tabela, com 17 pontos. Os visitantes estão em décimo lugar, com 15. Bungert, Malli, Stefan Bell e Karim Onisiwo marcaram os gols da vitória. Grifo e Petersen descontaram.

O Ingolstadt alcançou a primeira vitória no Alemão ao derrotar o Darmstadt por 1 a 0, fora de casa. O resultado tirou os visitantes da lanterna. Agora estão em penúltimo lugar com cinco pontos, a três do Darmstadt, o 15º e primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

O Schalke 04 venceu o Wolfsburg por 1 a 0, fora de casa, com um gol de Goretzka e agora ocupa a 11ª colocação, com 14 pontos. Os anfitriões estão em 14º, com nove.