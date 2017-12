Colorados fazem poucas provocações O rebaixamento do Grêmio não conseguiu mobilizar nem a torcida colorada, mais preocupada com a decisão da próxima quarta-feira contra o Boca Juniors, no estádio Beira-Rio. As provocações limitaram-se às camisetas vermelhas nas ruas do Centro da capital e em algumas bandeiras nas sacadas do bairro Cidade Baixa, tradicional reduto de disputas entre as torcidas. Nem mesmo o "aviãozinho", que costuma sobrevoar a cidade em dias de grandes derrotas, saiu do hangar hoje. "Estou mais preocupado em conseguir ingresso para o jogo da quarta", disse o apressado officeboy Antônio Boisonave, em referência à falta de entradas para a disputa da semifinal da Copa Sul-Americana. Os 47 mil ingressos postos à venda na sexta-feira esgotaram em menos de 24 horas. Ele passou o dia vestido com camiseta do Inter, entrando e saindo de bancos e recebendo acenos de torcedores colorados. Biosonave relata que viu poucos gremistas solidários ao time por onde circulou. "Os que me viam, baixavam a cabeça e nem queriam papo", completou. A falta de provocações por parte dos colorados tem uma explicação: há pelo menos um mês o Grêmio figurava como candidato sério e natural ao rebaixamento. Chargista do jornal Zero Hora e colorado clássico, o jornalista Marco Aurélio definiu a situação: desenhou uma gangorra, no tradicional sobe-e-desce dos clubes gaúchos, com apenas o personagem-símbolo do Internacional na ponta de cima. "Não temos mais com quem brincar", lamentou o chargista. "A queda deles foi mais ou menos como a agonia do Tancredo Neves: não surpreendeu ninguém", comparou. A piada publicada no jornal causou revolta em alguns gremistas, que encheram a caixa postal do jornalista com ameaças de toda a espécie. Até o cronista Paulo Sant?Anna, tradicional torcedor do Grêmio, acusou o chargista de "pusilânime" num comentário na Rádio Gaúcha, pela manhã. "É tudo brincadeira", acrescenta Marco Aurélio. Segundo ele, a maioria dos colorados lamenta o rebaixamento do Grêmio porque um depende do outro para renovar o estoque de piadas.