Colorados motivados, não por Robinho A torcida do Internacional promete lotar o Beira-Rio nesta quarta-feira, mas não para ver Robinho, o agora astro do do Real Madrid, que faz um de seus últimos jogos pelo Santos. "Ele é fora de série, mas eu só vou ao estádio por causa do meu time", resume o carpinteiro Luiz Lopes. O bancário Henrique Silveira vai reunir pelo menos três amigos da faculdade para apoiar o Internacional. "Para ver grandes jogadores em ação eu me contento com a televisão", revela, informando, com o ingresso de R$ 10 na mão, que só gasta dinheiro para acompanhar o Inter. "Meus parceiros também pensam assim." Apesar de só se mobilizarem pelo Internacional, os torcedores reconhecem que se sentem mais motivados a ir ao estádio quando o adversário tem bons jogadores, como o Santos de Robinho, Giovanni e Ricardinho. "Ganhar de um time desses é mais gostoso", avalia o vendedor ambulante Ronildo Dutra. "E também já temos a desculpa de que eles são bons para o caso de derrota." Se os torcedores do Internacional estão motivados com a campanha do time, há admiradores do bom futebol que irão ao Beira-Rio somente pelo espetáculo. Neste caso, há admiradores confessos de Robinho. Em viagem pelo Sul, o representante comercial catarinense Paulo Gresele, torcedor do Flamengo, vai aproveitar para ver Robinho. "Não posso perder, é uma oportunidade rara."