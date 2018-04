Com 1º tempo empolgante, América-MG vence a primeira na Série B do Brasileiro

Com o resultado, o América-MG se recuperou do momento ruim e subiu para quatro pontos, na zona intermediária da tabela. Já o Santa Cruz permaneceu com três, na parte inferior, mas fora da zona de rebaixamento.

Nem mesmo o mais entusiasmado torcedor americano imaginaria que o time poderia reagir de uma forma tão contundente após uma semana conturbada, com eliminação na Copa do Brasil, críticas do presidente e protestos da torcida. Foi um primeiro tempo em alta voltagem, com quatro gols e domínio completo.

Os donos da casa abriram o placar logo no primeiro minuto. Após boa triangulação, Robertinho recebeu passe de Cristiano e finalizou cruzado para abrir o placar. O gol no início deu tranquilidade para o América-MG insistir no ataque e aproveitar os erros do adversário para ampliar o marcador. Aos oito minutos, a defesa do Santa Cruz cochilou, Mancini antecipou a marcação, driblou o goleiro e mandou para o gol vazio.

Os pernambucanos não conseguiram se encontrar, tanto na defesa quanto no ataque. Assim ficou fácil para o time mineiro transformar a vitória em goleada. Aos 15 minutos, Mancini cobrou falta na cabeça de Anderson Conceição, que desviou. O goleiro Fred conseguiu espalmar, mas a bola bateu em Diego Sacoman, no meio do caminho, e entrou. Gol contra. A boa vantagem fez com que o time mandante tirasse o pé e controlasse a partida de forma natural. Mesmo sem o mesmo ritmo do início, a defesa do Santa Cruz seguia facilitando a vida dos mineiros. Foi assim também aos 43 minutos, quando Marcelo Toscano recebeu lançamento, girou em cima da marcação como quis e finalizou na saída do goleiro. Antes do intervalo, os pernambucanos conseguiram descontar. Pedro Castro recebeu passe por cima da defesa e finalizou cruzado, aos 45 minutos.

O Santa Cruz voltou para a etapa final assustando e criou duas boas chances de marcar com apenas dez minutos. O América-MG voltou irreconhecível e não conseguiu repetir o bom futebol da primeira etapa. Com isto, os pernambucanos foram para cima e ameaçaram a meta adversária. O volume de jogo e as chances criadas pelos visitantes tornavam o placar injusto. Mas como futebol não é justo, o América-MG esperou o tempo passar e comsolidou a recuperação com uma boa goleada.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira. Às 19h30, o Santa Cruz recebe o ABC, no Arruda, em Recife. No mesmo horário, o América-MG visita o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 4 X 1 SANTA CRUZ

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Robertinho (Walber), Wesley Matos, Anderson Conceição e Bryan; Thiago Santos (Diego Lorenzi),Leandro Guerreiro, Felipe Amorim e Mancini; Cristiano (Henrique Santos) e Marcelo Toscano. Técnico: Givanildo Oliveira.

SANTA CRUZ - Fred; Nininho (Nathan), Danny Morais, Diego Sacoman e Renatinho; Edson Sitta, Bruninho (Lúcio), Pedro Castro e João Paulo; Anderson Aquino e Bruno Mineiro (Emerson Santos). Técnico: Ricardinho.

GOLS - Robertinho a um minuto, Mancini aos 8, Diego Sacoman (contra) aos 16, Marcelo Toscano aos 43 e Pedro Castro aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wesley Matos, Leandro Guerreiro e Felipe Amorim (América-MG); Diego Sacoman, Edson Sitta e Bruno Mineiro (Santa Cruz).

ÁRBITRO - Rafael Traci (PR).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte(MG).