Com 10 em campo, Valencia empata com Schalke e é eliminado Com dez homens em campo, o Valencia viu sua esperança na Liga dos Campeões acabar após o empate sem gols em casa com o Schalke 04 no Grupo B nesta quarta-feira. O Schalke pode passar para a fase eliminatória se vencer o Rosenborg Trondheim, que foi humilhado em casa pelo Chelsea por 4 x 0. O clube inglês venceu o grupo. O Valencia teve de redobrar os esforços desde os 32 minutos de jogo, quando o meia David Albelda foi expulso depois de um carrinho sobre o brasileiro Rafinha. Apesar disso o time da casa pressionou, mas não conseguiu bater o Schalke e segue na última posição na tabela, um ponto atrás dos alemães. O time espanhol precisa de pelo menos um empate fora de casa contra o Chelsea para ter chances de disputar a Copa Uefa. (Por Mark Elkington)