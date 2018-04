Com 100% nas Eliminatórias, Suíça anuncia renovação de técnico

A ótima campanha da seleção da Suíça nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018 rendeu ao seu técnico um novo contrato. Nesta segunda-feira, a Federação Suíça de Futebol anunciou a renovação do vínculo com o treinador Vladimir Petkovic por mais dois anos, o que torna o seu acordo válido até o término das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.

No comunicado em que anunciou a renovação do contrato de Petkovic, a federação explicou que decidiu agir diante do interesse despertado pelo treinador em alguns clubes. A entidade, porém, não revelou quais times estariam interessados em tirar o técnico da seleção suíça.

Sob o comando de Petkovic, a Suíça venceu os seis jogos que disputou pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, desempenho que a deixou na liderança do Grupo B e que incluiu um triunfo por 2 a 0 sobre Portugal logo na estreia, quando o oponente não pôde contar com Cristiano Ronaldo, afastado por lesão sofrida no jogo da conquista do título da Eurocopa de 2016.

O desempenho também levou a seleção da Suíça a alcançar a quarta posição no ranking da Fifa. Nos próximos dias, em 31 de agosto e 3 de setembro, a equipe vai enfrentar Andorra e Letônia pelas Eliminatórias. Depois, em outubro, no dia 7, duelará com a Hungria, seguido pelo decisivo confronto com Portugal, no dia 10, válido pela rodada final do Grupo B e determinante para a disputa da vaga distribuída pela chave para a Copa do Mundo de 2018.

Petkovic assumiu o comando da seleção da Suíça após a Copa do Mundo de 2014, sucedendo Ottmar Hitzfeld. Também sob seu comando, a equipe foi eliminado nas oitavas de final da Eurocopa de 2016 ao perder nos pênaltis para a Polônia.