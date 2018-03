Com 15 gols, Júlio Baptista vive sonho Júlio Baptista está vivendo uma temporada de sonho na Espanha. Ontem, saiu de campo ovacionado pelos torcedores do Sevilla por ter feito quatro gols na vitória por 5 a 2 sobre o Racing. Uma hora e meia depois da partida, ele falou ao JT: "É um dos dias mais felizes da minha vida." O ex-jogador do São Paulo fez os quatro primeiros gols do jogo. Com sete minutos, já tinha feito dois - ambos de cabeça. "Toquei duas vezes na bola e já tinha feito dois gols. Quando fiz o segundo, pensei: ?Hoje é dia?. Foi realmente um jogo inesquecível. Vou lembrar para sempre dos aplausos da torcida quando saí de campo." Foi a primeira vez na vida que ele marcou quatro gols num jogo. Neste campeonato, tinha feito três pela primeira vez na partida contra o Murcia. "As coisas estão saindo melhor do que eu esperava. Estou fazendo muitos gols, tendo o reconhecimento da torcida e cheguei à Seleção." Os 15 gols que marcou no Campeonato Espanhol fazem dele o meio-campista mais goleador da competição - apenas os atacantes Ronaldinho (24), Mista (19) e Salva (17) marcaram mais do que ele. E ainda fez cinco na Copa do Rei. "Aqui jogo com mais liberdade para atacar, não tenho que me preocupar tanto com a marcação. No começo, fiquei surpreso de fazer tantos gols. Mas agora já encaro isso com naturalidade." Mas ele já sabe que não terá a mesma moleza na Seleção. Nas conversas que teve com Carlos Alberto Parreira antes dos jogos deste ano contra a Irlanda e o Paraguai, ficou sabendo que o plano do treinador é aproveitá-lo em outra função. "Ele disse que pensa em me utilizar mais recuado, pelo lado direito. É a mesma função que o Renato e o Juninho Pernambucano vêm fazendo."