Com 2 de Bale, Real bate o Las Palmas e encosta no Atlético de Madrid no Espanhol

Mesmo sem contar com nomes como Cristiano Ronaldo e Marcelo, poupados, além de Sergio Ramos e Isco, lesionados, o Real Madrid não teve maiores problemas para vencer o Las Palmas por 3 a 0, neste sábado, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

Sem estes importantes jogadores, o time madrilenho contou com dois gols do galês Gareth Bale e um do francês Karim Benzema para chegar aos 63 pontos na terceira posição. Assim, encostou no Atlético de Madrid, quarto colocado, que no complemento desta jornada do torneio poderá voltar a abrir quatro pontos de vantagem na vice-liderança em caso de vitória sobre o La Coruña, em casa, neste domingo.

Na partida em Las Palmas, o Real abriu o placar do jogo deste sábado aos 26 minutos do primeiro tempo, quando o meia Modric deu lançamento para Bale, que invadiu a área pelo lado esquerdo e finalizou forte para fazer 1 a 0.

Ainda na etapa inicial, aos 39, a equipe merengue ampliou com Benzema convertendo pênalti de Calleri em Vázquez, que aproveitou que o argentino o tocou as pernas por trás para cair no gramado e levar o juiz a apontar a falta. O francês bateu forte e rasteiro no canto direito baixo do Leandro Chichizola para fazer 2 a 0.

E o segundo gol marcado por Bale no confronto também ocorreu por meio de uma cobrança de pênalti, sofrido pelo próprio galês em falta cometida por Ximo Navarro. Na batida, o astro esperou o goleiro adversário cair para um canto e finalizou no meio do gol para decretar o 3 a 0.

O Real atuou com um time misto neste sábado para poupar algumas das suas principais estrelas para o duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, na terça-feira, contra a Juventus, na Itália. E na rodada seguinte do Espanhol, no próximo dia 8 de abril, o Real enfrentará o Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu, em um clássico que poderá até valer a vice-liderança do Espanhol.

Já o Las Palmas ampliou o seu drama na luta contra o rebaixamento, pois estacionou nos 21 pontos na 18ª posição, encabeçando essa área de risco da tabela, sendo que diferença para o Levante, o 17º, subiu para sete pontos neste sábado. Horas mais cedo, a equipe de Valência empatou por 1 a 1 com o Girona, fora de casa.

O Girona, por sua vez, perdeu a chance de entrar na zona de classificação à Liga Europa ao permanecer na sétima posição, com 44 pontos, logo atrás do Sevilla, que ainda neste sábado enfrenta o Barcelona atuando em seus domínios.

Neste duelo, o atacante do Levante Emmanuel Boateng sofreu uma fratura facial após se chocar com um adversário no segundo tempo e precisou ser levado a um hospital local para avaliar a gravidade de sua lesão, informou o clube.

No outro duelo já realizado neste sábado pelo Espanhol, Athletic Bilbao e Celta empataram por 1 a 1, em Bilbao. O resultado acabou sendo ruim para os dois times, pois o Athletic é apenas o 12º colocado, com 36 pontos, e a equipe de Vigo seguiu distante da zona de classificação à Liga Europa, em nono lugar, com 40 pontos.