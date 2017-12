Com 2 de Bonaventura, Milan bate Bologna e vence a 1ª sob o comando de Gattuso

Com dois gols de Bonaventura, o Milan derrotou o Bologna por 2 a 1 neste domingo, em casa, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado levou o time anfitrião aos 24 pontos, na sétima colocação, a nove de distância do G4, a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O Bologna, que descontou com Simone Verdi, está em nono, com 21.

Foi a primeira vitória do Milan sob o comando do técnico Gattuso. E foi no sufoco. O time da casa começou melhor a partida, e abriu o marcador aos 10. Abate lançou para a área, Kalinic desviou para trás e a bola sobrou limpa para Bonaventura, que bateu, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro: 1 a 0.

O Bologna, no entanto, não se intimidou e chegou ao empate aos 23. Destro passou por Mussachio e rolou para Verdi, que dominou e bateu colocado sem chances para o goleiro Donarumma.

Na etapa final, os jogadores do Milan demonstraram nervosismo e passaram a encontrar mais dificuldade para chegar ao gol adversário. A vitória só veio por conta de uma jogada aérea, aos 31 minutos. Borini cruzou na área e Bonaventura empurrou para as redes.

O Milan volta a campo no próximo domingo, quando visitará o desesperado Verona, penúltimo colocado na classificação. O Bologna recebe a Juventus, que ocupa a terceira colocação com 38 pontos, a dois da líder Inter de Milão.

Em outro duelo deste domingo, o Sassuolo venceu o Crotone por 2 a 1 em casa. O time anfitrião marcou com Goldaniga e Politano. Acerbi, contra, descontou. O Sassuolo é o 15ª na classificação, com 14 pontos, e o Crotone está em 17º, com 12, a um de entrar na zona de rebaixamento.

A 16ª rodada do Italiano se encerraria nesta segunda-feira com dois jogos: Lazio x Torino e Genoa x Atalanta. A primeira partida está confirmada, mas o outro duelo foi adiado para terça-feira por conta da previsão de forte nevasca no norte do país.