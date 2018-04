Com 2 de Jovetic, Inter bate Udinese de virada e assegura 4ª posição do Italiano A Inter de Milão levou um susto ao tomar um gol no início, mas venceu a Udinese por 3 a 1, de virada, em casa, no único jogo disputado neste sábado pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, conquistado com dois gols do montenegrino Stevan Jovetic e um do brasileiro naturalizado italiano Eder, a equipe assegurou a quarta posição da tabela, com 64 pontos, e deu novo passo para ao menos garantir uma vaga na Liga Europa.