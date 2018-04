Com 2 de Keirrison, Londrina vence e impede Atlético-GO de ser líder da Série B

Com dois gols de Keirrison, o Londrina bateu o Atlético Goianiense por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, em partida que abriu a 16.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com a derrota, o time da casa segue na segunda colocação com 29 pontos, dois a menos do que o líder Vasco, mas espera a conclusão da rodada, já que pode ser ultrapassado por CRB, com 28 e Ceará, com 27. Com 24 pontos, o clube paranaense subiu, ao menos provisoriamente, para a quinta posição.

O time da casa assumiu uma postura mais ofensiva desde o início do jogo e só não abriu o placar nos primeiros minutos porque Marquinho desperdiçou chance clara em cruzamento de Jorginho. O Londrina demorou para entrar no jogo, mas respondeu de forma letal aos 35 minutos. Jumar cobrou falta com violência, o goleiro Márcio rebateu e Keirrison pegou o rebote para estufar as redes.

Na segunda etapa, o time da casa cresceu ainda mais de rendimento e, de tanto pressionar, chegou ao gol de empate aos 29 minutos. Marquinhos cruzou para Júnior Viçosa, que cabeceou na trave. No rebote, o zagueiro Marllon completou para as redes.

A alegria da torcida goiana, no entanto, durou pouco. Apenas um minuto mais tarde, Rafael Gava fez jogada pela direita e serviu Keirrison, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol, marcando o seu segundo no jogo, o quinto na Série B, e dando números finais à partida.

As duas equipes voltam a campo somente no próximo dia 23, um sábado, pela 17.ª rodada da Série B. O Londrina recebe o Sampaio Corrêa, às 16 horas, no estádio do Café, em Londrina (PR), e o Atlético enfrenta o Tupi, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), às 21 horas.