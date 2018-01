Com 2 de Lewandowski, Bayern bate Mainz e agora 'seca' RB Leipzig

Com dois gols marcados pelo polonês Lewandowski, o Bayern de Munique venceu o Mainz por 3 a 1, de virada, nesta sexta-feira, na abertura da 13ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time bávaro chegou aos 30 pontos na vice-liderança da competição e agora irá "secar" o líder RB Leipzig, que tem a mesma pontuação e enfrenta o Schalke 04, em casa, neste sábado.

O confronto desta sexta, por sinal, foi marcado por mais uma homenagem às vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense que deixou 71 mortos na última terça-feira, na Colômbia. Antes de o duelo começar, os dois times e o trio de arbitragem se reuniram perto do círculo central do gramado e fizeram um minuto de silêncio em sinal de luto pelo trágico episódio.

Após a homenagem, o Bayer levou um susto já aos 3 minutos do primeiro tempo, quando o Mainz abriu o placar. Malli recebeu atrás do meio-campo e lançou Córdoba, que deixou um defensor para trás, invadiu a grande área em velocidade e chutou cruzado na saída de Neuer para fazer 1 a 0 para a equipe da casa.

Já aos 7 minutos, porém, o Bayern chegou ao empate com o primeiro gol de Lewandowski no duelo. Em rápido contra-ataque após Malli perder a bola para Lahm quase na grande área do Bayern, o ídolo alemão acionou Müller, que tocou para Robben no lado direito do ataque. Na sequência, o holandês iludiu a marcação com o seu tradicional corte para o meio e deu passe na esquerda da grande área para o atacante polonês deixar tudo igual.

Robben, por sua vez, também balançou as redes nesta que foi a sua 150ª partida com a camisa do Bayern. Após cruzamento da direita feito por Müller, o maior astro do futebol da Holanda na atualidade completou de cabeça para as redes para virar o placar já aos 20 minutos de jogo.

Depois disso, o Bayern conseguiu superar o ímpeto do Mainz em busca do empate e ainda conseguiu o terceiro gol nos acréscimos da etapa final, aos 46 minutos, novamente com Lewandowski. O polonês bateu falta frontal com extrema categoria no ângulo direito do goleiro Loessl, que apenas olhou a bola entrar em sua meta.

O resultado fez o Mainz estacionar nos 17 pontos e na nona posição, posto que poderá perder no complemento desta rodada. O time voltará a atuar pela competição nacional agora apenas no próximo dia 11, contra o Borussia Mönchengladbach, fora de casa, enquanto o Bayern jogará em Munique no dia anterior diante do Wolfsburg.