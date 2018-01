Com 2 gols de artilheiro croata, Fiorentina bate Sassuolo e sobe ao 7º lugar

Com dois gols marcados pelo croata Nikola Kalinic, a Fiorentina venceu o Sassuolo por 2 a 1, em casa, no primeiro dos dois jogos desta segunda-feira pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado levou a equipe de Florença ao sétimo lugar da competição, com 26 pontos, ainda um pouco distante da zona de classificação para a Liga Europa, hoje fechada pela Lazio, quinta colocada, com 31 pontos. Já o time derrotado estacionou nos 17, na 15ª posição.

Essa foi a segunda vitória seguida da Fiorentina no torneio nacional, no qual na rodada passada, também atuando em seus domínios, derrotou o Palermo pelo mesmo placar de 2 a 1. Já o Sassuolo vinha com moral após ter conquistado um empate por 1 a 1 com o Napoli, em Nápoles, e vencido o Empoli por 3 a 0, em casa. Porém, acabou não conseguindo segurar o time de Florença nesta segunda-feira, que ainda conhecerá o resultado do clássico entre Roma e Milan, na capital italiana.

Esse foi o oitavo gol de Kalinic nesta edição do Campeonato Italiano. Ele só está atrás agora de Edin Dzeko (Roma) e Mauro Icardi (Inter de Milão), empatados com 12 gols na artilharia máxima da competição, que logo atrás tem Andrea Belotti (Torino), com 11, e Gonzalo Higuaín (Juventus) e Ciro Immobile (Lazio), juntos com nove.

Nesta segunda-feira, o artilheiro croata marcou os seus dois gols já no primeiro tempo, aos 10 e aos 40 minutos, antes de os visitantes descontarem na etapa final com Francesco Acerbi, aos 31. No próximo domingo, a Fiorentina voltará a campo para encarar a Lazio, em Roma, enquanto o Sassuolo receberá a Inter de Milão.