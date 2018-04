Com 2 gols de Balotelli, Milan goleia e sonha com vice no Italiano

PESCARA - O Milan aproveitou-se do fato de enfrentar o lanterna da tabela, goleou e ainda sonha com a segunda colocação do Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, a equipe visitou o Pescara e aplicou um 4 a 0, resultado que o aproximou do Napoli, que hoje é o vice-líder e conquistaria uma das duas vagas diretas à Liga dos Campeões da Europa - a outra é da campeã Juventus.

A vitória levou o Milan a 68 pontos, na terceira posição, quatro atrás do Napoli. Na próxima rodada, a penúltima da competição, o time milanês terá pela frente a Roma, em casa, no domingo. Já o Pescara, que já estava rebaixado para a segunda divisão, pega o Catania, fora de casa, no sábado.

O nome do Milan na vitória desta quarta foi Balotelli, autor de dois gols. O primeiro deles foi marcado logo aos nove minutos, em cobrança de pênalti. Ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos, Muntari apareceu sozinho nas costas da zaga após cobrança de falta da direita e bateu cruzado, de primeira, para fazer o segundo.

No segundo tempo, logo aos seis minutos, Robinho recebeu lançamento na esquerda e cruzou para Flamini marcar o terceiro. Para fechar o placar, Balotelli recebeu cruzamento rasteiro da direita, dominou, girou e bateu sem chances para o goleiro.