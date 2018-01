Com 2 gols de Taison, Shakhtar bate Braga em Portugal e segue 100% na Liga Europa

Com dois gols do brasileiro Taison, o Shakhtar Donetsk venceu o Braga por 4 a 2, nesta quinta-feira, em Portugal, e avançou com 100% de aproveitamento à próxima fase da Liga Europa. Foi a sexta vitória da equipe ucraniana em seis jogos pelo Grupo H da competição, na qual somou então 18 pontos e terminou como líder disparado.

E a derrota custou caro ao time português, pois no outro confronto final desta chave o Gent, da Bélgica, derrotou o Konyaspor por 1 a 0, na Turquia, e conquistou a vice-liderança, com oito pontos. Já o Braga estacionou nos seis pontos e caiu para o terceiro lugar, sendo eliminado da competição continental.

E o gol marcado pelo time belga aconteceu apenas nos acréscimos do tempo normal, aos 49 minutos da etapa final, por meio de Kalifa Coulibaly. O gol eliminou o Braga, enquanto o Konyaspor entrou em campo com apenas um ponto ganho na lanterna do Grupo H e apenas fez a sua despedida da Liga Europa.

Na partida realizada em Portugal, Sergey Krivtsov abriu o placar para o Shakhtar aos 22 minutos do primeiro tempo, antes de Taison ampliar aos 39. Ainda na etapa inicial, Nikola Stojiljkovic descontou para o time da casa, aos 43.

No segundo tempo, Sergey Krivtsov, aos 17, e Taison, aos 21, abriram 4 a 1 para o time ucraniano. No finalzinho, aos 44, Nikola Vukcevic voltou a descontar para a equipe portuguesa. Naquele momento, o Braga ainda estava classificado para a próxima fase da Liga Europa, mas o gol de Coulibaly aconteceria em seguida no outro confronto da chave para classificar o Gent.

VILLARREAL TAMBÉM AVANÇA

Outro time que se classificou à próxima fase da Liga Europa em jogo já encerrado nesta quinta-feira foi o Villarreal, que bateu o Steaua Bucareste por 2 a 1, em casa, e garantiu a vice-liderança do Grupo L.

O resultado levou a equipe espanhola aos nove pontos, apenas um atrás do surpreendente Osmanlispor, que no outro duelo da rodada final da chave superou o Zurich por 2 a 0, na Turquia, para avançar como líder. Assim, Zurich e Steaua Bucareste, ambos com seis pontos, foram eliminados.

Na partida na Espanha, Nicola Sansone abriu o placar para o Villarreal aos 16 minutos do primeiro tempo. Aos 10 da etapa final, porém, Vlad Achim empatou para o Steaua. E apenas aos 43 minutos, com um lindo gol de cobertura de Trigueros, a equipe espanhola assegurou a vitória e a sua classificação.

FIORENTINA SOFRE, MAS VAI AO MATA-MATA

Outro time tradicional que se classificou como líder à próxima fase da Liga Europa em jogo já encerrado nesta quinta foi a Fiorentina. A equipe italiana sofreu, mas superou o Qarabag por 2 a 1, no Azerbaijão, para assegurar a ponta do Grupo J, com 13 pontos.

No duelo, Matias Vecino fez o primeiro do time de Florença aos 15 minutos da etapa final, mas pouco depois, aos 28, o brasileiro Reynaldo empatou. A resposta da Fiorentina ao gol, entretanto, também foi rápida, com Federico Chiesa marcando aos 31 pra decretar o 2 a 1.

Com sete pontos, o Qarabag ficou na terceira posição da chave, com sete pontos, e foi eliminado, enquanto o outro classificado deste grupo foi o PAOK, da Grécia, que fez 2 a 0 no Slovan Liberec, em casa, para chegar aos dez pontos e conquistar a classificação como vice-líder. Garry Rodríguez e Pelkas fizeram os gols do jogo.

Pelo regulamento da Liga Europa, classificam à próxima fase os dois primeiros colocados dos 12 grupos desta fase, além de oito times que terminaram em terceiro lugar em suas respectivas chaves da Liga dos Campeões. A próxima fase da Liga Europa definirá os 16 classificados para as oitavas de final.