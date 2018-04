Com 2 vitórias, Roth acalma a torcida As bandeiras das torcidas organizadas do Santos continuam de ponta cabeça, mas alguma coisa está mudando na Vila Belmiro. Desde que chegou para dirigir a equipe, Celso Roth venceu os dois confrontos disputados em casa, graças a mudanças que fez na equipe durante as partidas. Com isso, o coro de "burro" entoado no amistoso contra o São José, quando ele colocou Rubens Cardoso em campo, está ficando cada vez mais distante. Por ironia, foi o rejeitado 3-5-2 que facilitou as coisas para os santistas no clássico contra o Corinthians, quarta-feira. Aos 12 minutos do segundo tempo, Roth tirou o atacante Elano e colocou o zagueiro Preto, mas seu objetivo não era defensivo. "Com a mudança, os dois laterais tiveram liberdade para avançar e Robert passou a jogar mais à frente", explicou o treinador. E deu certo. "A entrada de Preto definiu a marcação e quem sustenta uma marcação boa, tem possibilidade de fazer o gol. E foi o que aconteceu", concluiu. Se esse esquema deu certo durante o clássico, não significa que será adotado daqui para a frente. O próprio Celso Roth admite que é uma opção que conta, mas não se mostra muito entusiasmado em deixar o 4-4-2. É provável que receba uma pressão por parte dos jogadores, que atuaram o ano passado inteiro no 3-5-2, com Geninho e Cabralzinho. O lateral-esquerdo Léo, por exemplo, não esconde seu entusiasmo com a possibilidade de jogar mais à frente, com a zaga fazendo a cobertura da marcação em seu setor. Como todos os últimos técnicos que dirigiram o Santos, Celso Roth quer reconquistar a Vila Belmiro para seu time. Em vários momentos, a pressão dos torcedores fez jogadores mais inexperientes tremerem e não raro a vantagem de jogar em casa era desperdiçada. Tanto que os técnicos adversários montam seus times para suportar a pressão nos 20 primeiros minutos das partidas, o suficiente para a torcida perder a paciência. Em parte, já conseguiu muito: venceu as duas partidas disputadas e uma delas foi contra o maior rival, o Corinthians. E pretende seguir essa linha, para que as bandeiras voltem a ser estendidas corretamente, de cabeça para cima.