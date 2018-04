Com 3 de atacante marroquino, Granada goleia e deixa zona da degola na Espanha

E a goleada sofrida para o Granada acabou sendo péssima para o Levante, que seguiu na lanterna, com 28 pontos, no fechamento desta 34ª rodada. Este resultado, por sinal, não foi o único ruim do dia para o time de Valência. No outro confronto desta quinta pelo Espanhol, o vice-lanterna Getafe superou a Real Sociedad por 2 a 1, fora de casa, de virada, e chegou aos 31 pontos. O triunfo também fez o rival derrotado estacionar nos 41 pontos na décima colocação.

Atuando em casa, o Granada abriu 3 a 0 sobre o Levante já no primeiro tempo com gols de Isaac, Youssef El Arabi, de pênalti, e Ruben Rochina. Já na etapa final, o time visitante descontou com Ruben Garcia, mas o marroquino voltou a marcar cobrando uma penalidade e depois decretou o 5 a 1 em um lance de bola rolando nos minutos derradeiros.

Depois deste ótimo resultado, o Granada só voltará a atuar pelo Espanhol na próxima segunda-feira, contra o Celta, fora de casa, no fechamento da 35ª rodada. Já o Levante buscará a reabilitação contra o Athletic Bilbao, em seus domínios, no domingo.