Com 3 de Christian, Corinthians bate Juventus e segue 100% Em noite inspirada de Christian, autor de três gols, o Corinthians passou pelo Juventus por 4 a 1, nesta quarta-feira, no Pacaembu, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista - conquistou todos os nove pontos em disputa. O veterano atacante assumiu a artilharia isolada do Estadual, com quatro gols, e foi aplaudido por todo o estádio quando foi substituído no segundo tempo. O outro gol foi marcado pelo boliviano Arce, que fez sua estréia pela equipe. Depois de sofrer com um ataque tímido em 2006, o Corinthians chegou à marca de 11 gols nos três jogos disputados no Paulistão. Jaílson, protagonista da vitória sobre o São Bento, no último domingo, desta vez teve atuação tímida e foi ofuscado pelo companheiro de frente. Foram cinco gols no Pacaembu, mas poderiam ter sido muito mais. Com um minuto de jogo, cada time já havia perdido uma chance clara, o Corinthians, com Jaílson, o Juventus, com Nunes, este na cara de Marcelo. Prenúncio de uma partida aberta, com os atacantes superando os zagueiros. O goleiro do time da Mooca, Deola, ainda fez duas ótimas defesas, em chutes de Magrão e Christian. Mas ele não contava com o agarrão do zagueiro Gian sobre o experiente atacante. Pênalti que o próprio Christian cobrou para fazer 1 a 0, aos 17 minutos. Apesar da desvantagem, o Juventus não se intimidou e criou perigo, aproveitando também a instabilidade de Marinho e Marcelo. Teve até um pênalti não marcado de Marcelo Mattos sobre Léo Mineiro. No entanto, num contra-ataque o Corinthians praticamente matou o jogo: aos 41, Christian recebeu de Rosinei e precisou chutar duas vezes para vencer Deola. Logo no começo da etapa final, Nunes e Betão se desentenderam e foram expulsos pelo confuso árbitro Alex Sander da Rosa Lefeu. A tendência era de que, com mais espaços, a partida ficasse mais aberta, mas não foi o que aconteceu. O Corinthians diminuiu o ritmo e o Juventus pouco ameaçou. Ainda assim, aos 22, Christian consagrou-se de vez ao desviar malandramente chute de Jaílson. Mais dois gols foram reservados para os minutos finais. Aos 40, o garoto Fabrício, em seu primeiro lance no jogo, segurou Sérgio Lobo na área. O próprio atacante bateu e descontou. Cinco minutos depois, Magrão fez bela jogada e achou Arce livre na área. Com estilo, o boliviano desviou de primeira e deixou seu cartão de visita para a torcida corintiana. Ficha técnica: Juventus 1 x 4 Corinthians Juventus - Deola; Valdir (Márcio Senna), Gian e Maxsandro; Thiago (Sérgio Lobo), Ivan, Naves, Manu (Renatinho) e João Paulo; Léo Mineiro e Nunes. Técnico: Edu Marangon. Corinthians - Marcelo; Rosinei, Betão, Marinho e Édson (Fabrício); Marcelo Mattos, Daniel, Magrão e Roger; Jaílson (Arce) e Christian (Wilson). Técnico: Emerson Leão. Gols - Christian, aos 17 e aos 42 minutos do primeiro tempo; Christian, aos 22, Sérgio Lobo, aos 40, e Arce, aos 45 do segundo. Árbitro - Alex Sander da Rosa Lefeu. Cartões amarelos - Gian, Marinho, Magrão, Arce, Sérgio Lobo e Márcio Senna. Cartões vermelhos - Nunes e Betão. Renda - R$ 223.495,00. Público - 14.572 pagantes. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.