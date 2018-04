Com três de Cristiano Ronaldo, Portugal goleia nas Eliminatórias

Com três gols de Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal goleou as Ilhas Faroé por 5 a 1, nesta quinta-feira, e se manteve na briga pela vaga direta na Copa do Mundo de 2018. Na vice-liderança do Grupo B das Eliminatórias Europeias, o time português disputa com a Suíça, que também venceu na rodada, a primeira colocação da chave.

Maior astro do time português, Cristiano Ronaldo não decepcionou o público presente no estádio do Bessa Século XXI, na cidade do Porto. Ele abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo e anotou o segundo aos 29, em cobrança de pênalti. Antes do intervalo, aos 38, a seleção das Ilhas Faroe anotou o gol de honra, com Rogvi Baldvinsson.

No segundo tempo, os portugueses foram ainda mais superiores em campo e não tiveram problemas para ampliar a vantagem no placar. William Carvalho anotou de cabeça aos 13 minutos e Cristiano Ronaldo, seis minutos depois, recebeu enfiada quase na marca do pênalti, cortou marcador e goleiro com apenas um drible e mandou para as redes.

Aos 38, o astro do Real Madrid participou de outro gol. Ele cruzou da linha de fundo, a zaga afastou mal e a bola sobrou para Nelson Oliveira só empurrar para o gol. Com o triunfo, a seleção de Portugal chegou aos 18 pontos e segue na segunda colocação do Grupo B.

Continua a três pontos da líder Suíça, que também venceu na rodada, ao superar Andorra por 3 a 0, em casa, na cidade de St. Gallen. Única seleção com 100% de aproveitamento na chave, a Suíça contou com dois gols de Haris Seferovic e um de Stephan Lichtsteiner. Líder isolado do Grupo B, o time suíço chegou aos 21 pontos.

Se continuarem neste ritmo, Portugal e Suíça podem decidir a vaga direta na Copa em confronto direto na última rodada do grupo, em outubro. Nas Eliminatórias Europeias, avança direto ao Mundial somente o primeiro colocado de cada chave. Os segundos colocados disputam repescagem entre si.

Tentando lugar nesta repescagem, a Hungria derrotou a Letônia por 3 a 1, com gols de Tamas Kadar, Adam Szalai e Balazs Dzsudzsak, também nesta quinta. Com o resultado, os húngaros chegaram aos 10 pontos e seguem em terceiro lugar, de olho em Portugal.