Com 3 empates, Guarani busca vitória fora de casa na A-2 O raciocínio do técnico José Luiz Carbone no Guarani é simples e lógico: o time terá de se recuperar fora de casa para voltar à briga pelo acesso dentro da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-2. E o próximo desafio será contra a Portuguesa, às 20 horas de sábado, no Canindé. "Como empatamos em casa, podemos também roubar pontos dos nossos concorrentes fora do Brinco de Ouro", explicou o técnico, invicto no comando da equipe há 11 jogos. No último domingo, o time campineiro empatou com a Lusa, por 1 a 1. Sem nenhuma vitória nos três jogos da segunda fase da Série A-2, o Guarani é o terceiro colocado do Grupo 2, com três pontos ganhos, conseguidos em três empates. Depois do jogo em São Paulo, o Guarani vai sair para enfrentar o Bandeirante, em Birigüi, e encerra sua participação, em casa, contra o São José. O desfalque para o duelo com a Portuguesa será o meia Gustavo, suspenso com três cartões amarelos. Lucas e Vitor Rossini são as opções de Carbone.