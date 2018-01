Com 3 gols de Reus, Borussia Dortmund avança na Liga Europa

Como aconteceu no jogo de ida, o Borussia Dortmund precisou de uma virada para vencer o Odd Ballklubb nesta quinta-feira. Nesta partida de volta, contudo, o time alemão não teve qualquer trabalho para golear o adversário norueguês. Com um show de Marco Reus, autor de três gols, o Borussia massacrou o rival por 7 a 2 e se garantiu na fase de grupos da Liga Europa.

Somando o triunfo desta quinta com o placar de 4 a 3 da ida, o Borussia fechou o confronto por um contundente 11 a 5. Para obter nova vitória, o time alemão precisou novamente virar o placar. Ole Joergen Halvorsen abriu o marcador aos 19. Mas, em 15 minutos, os donos da casa já venciam por 4 a 1, graças aos gols de Henrik Mkhitaryan, aos 25, Reus, aos 27 e aos 31, e Shinji Kagawa, aos 40.

No segundo tempo, Ilkay Gündogan, Reus e Kagawa, novamente, selaram a goleada. Oliver Berg descontou para os visitantes. Agora o Borussia aguarda o sorteio das chaves, nesta sexta-feira, para conhecer seus futuros rivais na fase de grupos da segunda maior competição europeia de clubes, atrás apenas da prestigiada Liga dos Campeões.

Jogando em casa, o Fenerbahçe também avançou com tranquilidade na competição. Com dois gols do brasileiro Fernandão, ex-Palmeiras, o time turco bateu o Atromitos por 3 a 0. Na ida, o Fenerbahçe já havia vencido o adversário grego por 1 a 0.

Sem a mesma facilidade, o Athletic Bilbao sofreu para buscar sua vaga. Após perder na ida por 3 a 2, classificou-se ao derrotar o Zilina, da Eslováquia, pelo modesto placar de 1 a 0, em casa.

Os franceses Saint-Étienne e Bordeaux também avançaram na Liga Europa. O primeiro derrotou o Milsami Orhei por 1 a 0, diante de sua torcida, após empate por 1 a 1 na ida. O Bordeaux superou o Kairat Almaty por 2 a 1, em nova vitória depois de fazer 1 a 0 na primeira partida.

As surpresas do dia foram as eliminações do Southampton e do Panathinaikos. Destaque da última edição do Campeonato Inglês, o Southampton perdeu para o Midtjylland, da Dinamarca, por 1 a 0 - foi 1 a 1 o placar do primeiro jogo. Já o Panathinaikos empatou por 2 a 2 com o FK Qabala. O time do Azerbaijão levou a vaga porque empatou por 0 a 0 na ida e marcou dois gols fora de casa.