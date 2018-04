Tottenham faz 3 a 0 no United e segue na briga pelo título inglês

Com três gols em seis minutos, o Tottenham derrotou o Manchester United por 3 a 0 neste domingo, em casa, e manteve vivo o sonho de conquistar o título do Campeonato Inglês. O time londrino continua na vice-liderança, agora com 65 pontos, sete a menos do que o líder Leicester, que, mais cedo, derrotou o Sunderland por 2 a 0, fora de casa, e chegou aos 72 pontos.

O resultado complica as pretensões do Manchester United conseguir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. A cinco rodadas do término da competição nacional, a equipe continua na quinta colocação, mas agora tem quatro de distância para o Manchester City, que no sábado venceu o West Bromwich Albion por 2 a 1.

Com a bola rolando, as duas equipes permaneceram no empate sem gols até os 24 minutos do segundo tempo. Foi quando o Tottenham desencantou. O jovem Dele Alli abriu o marcador. Após cruzamento do dinamarquês Eriksen da esquerda, ele desviou para as redes.

Na sequência, o belga Alderweireld, de cabeça, ampliou. Com o Manchester United ainda atordoado, o Tottenham manteve a pressão e fechou o placar com Lamela, que bateu de primeira para garantir os três pontos e manter a perseguição ao Leicester, principal surpresa do campeonato.

O Manchester United volta a campo no próximo sábado, quando recebe o lanterna Aston Villa, que está a 15 pontos de deixar a zona de rebaixamento. O Tottenham joga apenas na segunda-feira, contra o Stoke City, fora de casa.