Com 34 anos, Elano quer renovar contrato com o Santos

Após defender o Chennaiyin, da Índia, até fim do ano passado, o meia Elano retornou ao time do Santos e mesmo com 34 anos, não parece disposto a pendurar as chuteiras. Pelo contrário. O jogador, que tem contrato com a equipe alvinegra até julho, avisou que pretende prorrogar o contrato, pelo menos, até o fim da temporada.

“Me programo e sinto que estou apto para mais um ano. Quero jogar mais um Brasileiro e esse é um objetivo que vou buscar. Por isso, quero prorrogar o contrato até dezembro. Conversei com a diretoria, mas ainda não falei com o presidente. É um grande objetivo e com o grupo de qualidade que temos, dá mais ânimo”, disse o meia.

Elano retornou ao Santos em janeiro de 2015 e já tinha um acordo com os indianos, por isso deixou a equipe alvinegra entre setembro e dezembro. Ele admite que não gostaria de ter saído para atuar fora do país.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“É sempre muita gratidão e alegria defender o Santos. Por mim, eu não teria saído para a Índia, mas já estava acordado quando cheguei (ao Santos). Fiquei triste pela saída, pois sabia que o Santos tinha objetivos, mas minha volta é alegre e estou muito contente e preparado para jogar, ainda mais esse ano”, comentou.