Com quatro de Suárez, Barcelona goleia e afasta crise

Com uma atuação de gala de Luis Suárez, o Barcelona encerrou nesta quarta-feira o jejum de quase 40 dias sem vitórias no Campeonato Espanhol. Longe de casa, o time catalão aplicou 8 a 0 no La Coruña e afastou a crise que ronda o clube nestas últimas semanas. O atacante uruguaio marcou quatro gols e ainda deu assistência para outros três gols da partida. Neymar e Lionel Messi também deixaram suas marcas.

O triunfo garantiu a liderança nas mãos do Barcelona, que chegou a liderar a tabela por nove pontos, mas agora está ameaçado pelo Atlético de Madrid - enfrenta o Athletic Bilbao ainda nesta quarta. O time catalão chegou aos 79 pontos. O Atlético pode alcançar a mesma pontuação, mas tem desvantagem nos critérios de desempate. Em terceiro lugar, com 75, o Real Madrid também joga nesta quarta, contra o Villarreal.

Além de assegurar a ponta, a vitória sobre o La Coruña encerra uma dura sequência do Barcelona, que não conquistava uma vitória há 15 dias. No Espanhol, o jejum durava mais de um mês. O time não vencia desde 12 de março, há cinco rodadas. Neste período, a equipe catalã perdeu um clássico para o Real Madrid em casa, viu desaparecer a boa vantagem na tabela do Espanhol e ainda foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Diante deste retrospecto recente, Suárez tratou de acalmar a torcida ao abrir o placar aos 11 minutos. Circulando com facilidade pela defesa anfitriã, ele ampliou aos 24. Na segunda etapa, Ivan Rakitic anotou o terceiro aos 2, com assistência do uruguaio, que marcou mais dois gols, aos 8 e aos 19. O último deles com passe de Neymar.

Messi foi o responsável pelo sexto gol do Barcelona. Aos 28 minutos, ele marcou seu 501º gol na carreira ao receber assistência de Suárez, diante da frágil defesa do La Coruña. Bartra, em jogada individual, e Neymar, aproveitando outro passe preciso do uruguaio, finalizaram a goleada, aos 34 e aos 36 minutos do segundo tempo.