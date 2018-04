Com 51% de chance de cair, Corinthians retorna preocupado

O Corinthians volta a São Paulo no fim da tarde desta quinta-feira cabisbaixo e preocupado. Perder para o Flamengo por 2 a 1 na noite de quarta-feira no Maracanã, foi péssimo para o time, que tinha começado na frente no placar e estava jogando bem, mesmo sendo fora de casa. Todos perceberam que só a vontade não bastará para livrá-los do rebaixamento. Veja também: Classificação Calendário / Resultados A derrota corintiana para o Flamengo no Maracanã É justamente o fato de não conseguir sair da incômoda 17.ª posição na classificação do Brasileirão que deixa a todos incomodados - jogadores, torcedores e a comissão técnica. Com os resultados da quarta, o Corinthians, com 41 pontos, está com 51% de chances de cair para a Série B, de acordo com o site Infobola (www.infobola.com.br). Por enquanto o time só depende de si para escapar. Basta vencer as partidas que restam: além do Atlético, Goiás (fora), Vasco (casa) e Grêmio (fora). A derrota para o Fla foi sacramentada em dois erros individuais, com o zagueiro Zelão e o lateral Iran envolvidos. Por causa disso, os dois estão ameaçados de sair da equipe titular para a partida contra o Atlético Paranaense, domingo (às 17 horas de Brasília), no Estádio do Pacaembu. O técnico Nelsinho Baptista deixa no ar. "Vamos conversar e sentir os jogadores antes de definir mudanças para próxima partida", resume. Por enquanto tanto a diretoria quanto os torcedores prometem manter o apoio irrestrito, sem criar problemas para os jogadores. Mesmo assim, o retorno do time a São Paulo deve ter segurança reforçada, por precaução. O time treinará nesta sexta e no Sábado no Parque São Jorge. Minuto de silêncio No domingo o Corinthians fará duas homenagens póstumas: a primeira pela morte do ex-ponta-esquerda Nelsinho (Nélson Nunes), que defendeu o time nas décadas de 40 e 50, em 158 jogos; a segunda por Benedito Grava de Souza, pai do médico da equipe, Joaquim Grava. Ambos morreram nesta quarta.