Com 6 desfalques, Flamengo reencontra Mano Menezes Neste domingo, às 16 horas, o Flamengo jogará contra o Corinthians por sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, mas não será uma tarefa fácil. Além de jogar fora de casa, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela segunda rodada, o time rubro-negro terá seis desfalques para este confronto. Estão vetados: Chicão, Gabriel, Hernane, Elano, Léo e Everton.