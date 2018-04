Com 7 desfalques, Dorival fecha treino do Santos e faz mistério

Com sete desfalques, o técnico Dorival Júnior decidiu fazer mistério nesta sexta-feira. Ele fechou o treino que definiu a equipe para o jogo do Santos contra o Audax, domingo, na Vila Belmiro. Como o time santista já está garantido nas quartas de final, Dorival não descarta fazer testes no fim de semana.

Mas, mesmo que não quisesse promover testes, Dorival será obrigado a fazer alterações em razão dos desfalques. São três machucados - Renato, Alison e Paulinho - e quatro jogadores suspensos no domingo: Gustavo Henrique, Thiago Maia, Elano e Gabriel.

"Não quero esconder o time, mas, com tantas mexidas, é bom fazer o Fernando [Diniz] pensar um pouco", brincou Dorival, ao justificar o mistério, que deve dificultar a vida do treinador do Audax. "Não teremos muitas alterações no time que vem jogando e esperamos manter o padrão de jogo", desconversou.

Diante destas baixas, Dorival deve escalar o time no domingo com Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Léo Cittadini, Rafael Longuine, Vitor Bueno e Lucas Lima; Patito Rodriguez e Ricardo Oliveira.