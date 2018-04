Com 7 desfalques, Corinthians terá estreia de Balbuena

O técnico Mano Menezes terá que abandonar o esquema tático que mais o agrada para a partida desta quarta-feira, contra o Barueri, em jogo adiantado da 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com sete desfalques, o Corinthians deixará o 4-4-3 e atuará apenas com dois atacantes: Jorge Henrique e Henrique. Na lateral direita, Mano ainda promoverá uma estreia, com a entrada do paraguaio Balbuena.

Os problemas de escalação para a partida desta quarta já eram esperados. O lateral-direito Alessandro, o zagueiro William e Ronaldo seguem se recuperando de lesão. A expectativa era de que o goleiro Felipe e o defensor Chicão pudessem ter condições de jogo, mas ambos continuam vetados pelo departamento médico. Enquanto isso, Jucilei e Dentinho tomaram o terceiro cartão amarelo no empate por 3 a 3 com o Botafogo e estão suspensos.

Sem opções para a lateral direita, Mano testou durante o treino desta terça-feira o zagueiro recém-contratado Balbuena, que chegou dizendo poder atuar na ala. O jogador agradou e tem tudo para fazer sua estreia com a camisa do Corinthians na Arena Barueri. Já na esquerda, o treinador corintiano preferiu utilizar o zagueiro Diego, deslocando Marcinho para o meio-campo. No ataque, até tentou Bill, mas o reforço vindo do Bragantino não foi bem.

A outra mudança de Mano para a partida desta quarta será no gol. Júlio César dá lugar a Rafael Santos, que teve sua atuação aprovada na vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na semana passada. Assim, o Corinthians deve ir a campo contra o Barueri com a seguinte formação: Rafael Santos; Balbuena, Jean, Paulo André e Diego; Moradei, Elias, Morais e Marcinho; Jorge Henrique e Henrique.