Com 8 atletas perto do fim do contrato, Palmeiras tenta manter foco nos jogos

Alexandre Mattos, diretor de futebol do Palmeiras, afirma que as conversas já estão em andamento, mas afirma que o foco deve estar nas competições. "A gente sempre conversa, sempre se planeja antes. As conversas estão acontecendo de maneira natural, como tem de ser. Mas o foco tem de ser total no dia a dia, nos jogos, nas vitórias. O Palmeiras ainda quer buscar muita coisa nesse campeonato", afirmou o dirigente.

O caso mais importante é o de Rafael Marques. Artilheiro do Palmeiras no ano com 14 gols, Rafael Marques ainda não tem sua permanência confirmada. A diretoria considera alto o valor de US$ 1,5 milhão (R$ 5,9 milhões) exigido pela sua contratação. Ele foi emprestado pelo Henan Jianye, da China. O jogador afirmou que quer continuar no Palmeiras.

Após a vitória sobre o Grêmio, no último sábado, Robinho fez um apelo público à diretoria para a permanência do companheiro. "Nós jogamos ali atrás e sabemos como ele é importante. Espero que a diretoria faça um esforço para ele ficar", disse o meia, elogiando Rafael Marques.

O presidente Paulo Nobre afirmou que gostaria muito que ele renovasse seu contrato. "É um jogador que chegou muito contestado, com muitos palmeirenses torcendo o nariz, e hoje é um dos jogadores que a torcida tem o maior respeito. Não só em campo, mas fora de campo: ele é ótimo de vestiário, excelente de grupo, um jogador que eu gostaria muito que continuasse", afirmou o treinador em entrevista ao SporTV. "Mas avaliar quem vai continuar e quem não vai é uma discussão super interna da diretoria de futebol", completou o presidente.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O posicionamento de Paulo Nobre foi praticamente o mesmo em relação ao veterano Zé Roberto, de 41 anos. "Gosto muito do Zé Roberto. Acho um ótimo jogador, que dá um equilíbrio muito grande para o elenco, tem contrato de um ano e precisa ver como vão acontecer as renovações. Eu veto algumas coisas que acho que não fazem sentido, principalmente pela parte econômica e possibilidades de trazer ou não, agora confio muito nos profissionais que contratei para tomar conta do futebol do clube", afirmou.

Veja os oito jogadores cujos contratos com o Palmeiras terminam em dezembro:

Andrei Girotto (volante) - Soma 12 jogos no ano, mas não convenceu como substituto de Gabriel

Aranha (goleiro) - Só teve uma chance e deve sair no final do ano

Jackson (zagueiro) - Com dois gols em 2015, leva vantagem para ser o parceiro de Vitor Hugo.

João Paulo (lateral) - Com quatro jogos no Brasileirão, alterna altos e baixos

Kelvin (meia) - Soma boas atuações ao longo de 17 jogos. Fez um gol

Rafael Marques (atacante) - Artilheiro do time na temporada com 14 gols. Decisivo em vários jogos

Victor Ramos (zagueiro) - Alternou boas e más atuações, mas mostrou firmeza no jogo aéreo. Bom reserva.

Zé Roberto (meia) - Titular absoluto, na lateral ou no meio.