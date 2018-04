Com 8 derrotas seguidas no Inglês e na lanterna, West Bromwich demite técnico

O West Bromwich Albion, na lanterna do Campeonato Inglês e rumo ao rebaixamento, anunciou nesta segunda-feira as saídas do técnico Alan Pardew e seu assistente John Carver. De acordo com um comunicado divulgado pelo clube, as partes "acertaram mutuamente se separar hoje após discussões".

"O clube gostaria de agradecer a Alan e a John pelos seus esforços e lhes desejar sucesso em seus futuros trabalhos. O clube não fará mais nenhum comentário nesse momento", acrescentou o time no seu comunicado.

O West Bromwich perdeu por 2 a 1, em casa, para o Burnley no sábado e, a dez pontos da primeira equipes fora da zona de descenso a seis rodadas do fim do Campeonato Inglês, parece destinado ao rebaixamento. Quando Pardew sucedeu Tony Pulis em novembro, o clube estava dois pontos acima do grupo da degola. Com ele, o time venceu apenas um dos seus 18 jogos no campeonato.

Pardew, de 56 anos, deixou o time depois de oito derrotas consecutivas no Campeonato Inglês, naquele que foi seu primeiro trabalho como técnico desde que foi demitido pelo Crystal Palace em dezembro de 2016. Ele também já havia comandado o Newcastle, o West Ham, o Southampton, o Reading e o Charlton.

Sua queda no West Bromwich aconteceu seis semanas depois das saídas do presidente John Williams e do diretor executivo Martin Godman e de quatro jogadores do elenco terem sido acusados do roubo de um táxi em Barcelona - Gareth Barry, Jonny Evans, Jake Livermore e Boaz Myhill foram ouvidos pela polícia sobre o incidente.

O assistente Darren Moore, assumiu temporariamente o comando do West Bromwich, que vai enfrentar o Swansea no próximo sábado, em casa, pelo Inglês.