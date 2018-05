Com 9 dias de antecedência, ingressos para Palmeiras x Botafogo se esgotam

A exemplo do que aconteceu na maioria dos jogos, o estádio Allianz Parque estará lotado para o jogo do Palmeiras contra o Botafogo, no próximo dia 20, um domingo, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos se esgotaram na noite desta sexta-feira. Assim que terminou o prazo exclusivo para sócios-torcedores, os ingressos para o público em geral na internet foram vendidos em pouco mais de 40 minutos.

Restam apenas entradas para proprietários de camarotes e cadeiras cativas. Eventuais devoluções permitirão que alguns ingressos sejam colocados à venda novamente. As bilheterias estarão abertas até o dia 19. A carga colocado à venda é de cerca de 32 mil ingressos.

O grande interesse dos palmeirenses pelo jogo se explica pela possibilidade de conquista do título. O Palmeiras tem seis pontos de vantagem para o Santos (70 a 64). De acordo com os resultados do meio da semana - o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro, fora de casa, enquanto que o Santos recebe o Vitória -, a equipe pode se tornar campeã exatamente na partida contra o Botafogo em casa.

O melhor público da arena é de 40.035 torcedores, em julho deste ano, no empate entre Palmeiras e Santos por 1 a 1, no primeiro turno da competição nacional. A média é de 31.545 torcedores por jogo, a melhor do torneio.