Com a cabeça na Copa Libertadores, Cruzeiro visita o Fluminense no Maracanã

O Cruzeiro passa por uma situação muito comum no futebol brasileiro: jogará uma competição pensando em outra. O time mineiro vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, mas, apesar de alguns jogadores negarem, o foco principal está na Copa Libertadores.

A cabeça está concentrada na competição sul-americana, pois o Cruzeiro, que ainda não venceu no torneio e soma dois pontos em três rodadas, tem um jogo decisivo para o futuro do clube na competição continental já nesta quinta-feira contra a Universidad de Chile, em Belo Horizonte.

Ao mesmo tempo, o time do técnico Mano Menezes precisa da vitória sobre o Fluminense para se reabilitar da derrota para o Grêmio na estreia e pensar em fazer a maior pontuação possível na competição nacional antes da paralisação para a Copa do Mundo na Rússia.

Mano Menezes não confirmou, mas como tem um elenco numeroso à disposição, a tendência é a de que o treinador escale um time alternativo para o duelo no Rio de Janeiro, poupando alguns jogadores importantes como o meia Thiago Neves.

O atacante Sassá, que foi bem nos quase 20 minutos da partida no Chile, em que o treinador escalou uma equipe sem centroavante, é um dos que devem ganhar uma chance entre os titulares. O lateral-direito Ezequiel participou dos último treinos da equipe no Rio de Janeiro, está apto a jogar e pode ser outra novidade.

Certo é que o zagueiro Murilo e o atacante Raniel ainda não estão recuperados de lesão e desfalcam o time mais uma vez. O primeiro trata um trauma no ombro, enquanto que o segundo sofre com dores na coxa. Rafael Marques, que negocia a sua saída do clube, também não está entre os relacionados para o duelo contra o Fluminense.