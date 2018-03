Com a fama, surgem os aproveitadores Alguns gols bonitos, passes perfeitos, dribles caprichados, pedaladas atrevidas são ingredientes que transformam um garoto em astro do dia para a noite. Com a fama, aparecem as primeiras badalações, homenagens, convites para festas, contratos de gerenciamento de imagem, de uso de chuteiras, de bonés, carrões e roupas de grife. Com a notoriedade, surgem também amigos de todas as partes, prontos a exaltar as qualidades do novo ídolo e a fazer parte de sua corte de admiradores. Leia mais no Estadão