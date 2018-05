Com a volta de David Braz, Dorival relaciona 23 no Santos para pegar o Cruzeiro

O técnico Dorival Júnior anunciou neste sábado a lista de 23 jogadores relacionados pelo Santos para o duelo decisivo diante do Cruzeiro no domingo, no Mineirão, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O principal destaque ficou por conta do retorno de David Braz, que cumpriu suspensão na vitória por 3 a 2 sobre o Vitória, quinta-feira.

David Braz inclusive será titular do Santos no confronto. Ele entrará na vaga de Yuri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e fará dupla de zaga com Noguera. Sem surpresas, o time alvinegro deve atuar com: Vanderlei; Victor Ferraz, Fabián Noguera, David Braz e Zeca; Thiago Maia, Renato, Lucas Lima e Vitor Bueno; Copete e Ricardo Oliveira.

O confronto deste domingo é decisivo para o Santos. A equipe paulista precisa vencer, mesmo atuando em Belo Horizonte, para seguir na briga pelo título. Atualmente, os comandados de Dorival têm 67 pontos na tabela, na vice-liderança do Brasileirão, quatro atrás do Palmeiras, que pode ser campeão já nesta rodada caso vença sua partida e conte com um tropeço santista.

Confira a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Zagueiros: Fabián Noguera, David Braz e Lucas Veríssimo

Laterais: Caju, Daniel Guedes, Victor Ferraz e Zeca

Meio-campistas: Elano, Emiliano Vecchio, Léo Cittadini, Jean Mota, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia e Vitor Bueno

Atacantes: Arthur Gomes, Joel, Jonathan Copete, Rodrigão e Ricardo Oliveira